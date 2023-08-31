Удянский: Украина может стать мировым хабом для криптоинвесторов

Украина в ближайшем будущем стать глобальным центром для инвесторов со всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ІТ-бизнесмена Николая Удянского.

Он уверен в скором и неизбежном подорожании большинства криптовалют. В первую очередь, это касается биткоина, ведь в следующем году ожидается очередной халвинг (награда для BTC-майнеров снизится вдвое).

"Динамика цен говорит нам о том, что первая криптовалюта всегда показывает просадку перед халвингом и затем последующий рост, вплоть до нового исторического максимума", - отмечает Удянский.

Бизнесмен уверен, положительно на стоимость главного цифрового актива может повлиять развитие и повсеместное внедрение блокчей-технологий.

"Представьте безграничные возможности в совокупности с децентрализацией финансов. Я уверен, что внедрение блокчейн-технологий будет охватывать буквально каждую сферу деятельности человека. Именно поэтому в Украине сейчас одним из самых острых вопросов является законодательное регулирования криптовалюты", - подчеркнул он.

Из-за отсутствия адекватных правил работы этой сферы, у нас до сих пор слабо развиты криптосервисы. К примеру, совсем недавно Monobank отказался от внедрения биткоина в качестве платежного средства из-за “плохой репутации”. При этом, один из соучредителей банка владеет "небольшим портфелем биткоинов".

Удянский также напомнил, что в начале прошлого года президентом был подписан закон о легализации виртуальных активов в Украине. Это позволило использовать криптовалюты для сбора донатов, и не только для нашей армии, но и для организации транспортировки больших объемов гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Но спустя год, в НБУ решили ввести ограничение на high-risk транзакции. Украинские банки перестали работать с биржами, приравняв данные переводы к нишам гемблинга и беттинга. По сути, отсутствие четких разграничений послужило своего рода "выстрелом в ногу", ведь на сегодня тысячи людей со всего мира хотят задонатить армии, но не могут.

В конце 2023 года планируется апгрейд закона - его адаптируют под европейские требования MiCA (Markets in Crypto-Assets - закон ЕС о регулировании цифровых активов), с учетом будущего членства Украины в ЕС. Это позволит детально разъяснять ключевые термины, и установит основы налогового регулирования в сферах, связанных с криптовалютами. Но есть одно “но”. Налоговое законодательство может затормозить данный процесс.

Полная перезагрузка выведет игроков рынка из тени. Во-первых, это налоги в казну, во-вторых, полноценное функционирование криптовалюты с последующим развитием нишевого бизнеса, в частности, ланчпадов.

"С приходом легализации согласно норм ЕС, бизнес получит зеленый свет для работы с криптовалютами, позволяя банкам свободно обращаться с такими активами. Этот шаг навстречу новым экономическим возможностям и усилению бюджета. Наиболее ожидаемый сценарий - рост репутации страны на международной арене. Украина станет магнитом для инвесторов", - считает Удянский.

Но эффективность будет зависеть и от бизнес-климата. В первую очередь, это касается отношения власти к отечественным стартапам и налогообложения. Данные факторы являются показательным.

"Если все сделать верно - Украина в ближайшие годы станет ключевым игроком на глобальной криптосцене. Не забывайте, мы - форварды на рынке блокчейн разработчиков и предпринимателей, и имеем активное сообщество для развития и адаптации новых технологий. Мы готовы помочь с внедрением Security токенов, действующих как цифровые представители реальных активов: акций или облигаций. Это уже совсем новые горизонты для привлечения капитала", - подытожил IT-специалист.

Удянский также добавил, нужно непременно воспользоваться возможностью поставить отечественную отрасль на бизнес-рельсы, а Украина от этого ничего не потеряет, а только наоборот. Результатом станет мощная отдача в виде роста экономики, тысячи рабочих мест и прочие бонусы.

Напомним, Николай Удянский - предприниматель и филантроп, основатель успешных криптопроектов Prof-it и Qmall. Входит в топ-100 самых богатых людей Украины по версии Forbes Украина.

С марта 2023 года назначен почетным консулом Румынии в Харькове. Бизнесмен инвестирует значительные средства в покупку и доставку из стран ЕС гуманитарной помощи для жителей Украины.

Принимает активное участие в проектах по развитию обороноспособности страны. Из наиболее известных - разработка бронеавтомобилей INGUAR и и создание био-технологического университета CyberPort, одной из целью которого является формирование будущей кибер-армии.