Україна може стати членом НАТО після завершення війни, - Держдеп США

Нагадаємо, 3 квітня Столтенберг заявив: "Всі члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу погоджуються з тим, що нам потрібно продовжувати наближати Україну до членства в НАТО".

За даними New York Times, Україна хоче отримати офіційне запрошення до вступу до НАТО. Однак цього не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні під час саміту Альянсу в липні, тому що, зокрема, США та Німеччина виступають проти початку переговорів.

Натомість віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що запрошення України до НАТО не прив'язане до саміту у Вашингтоні.

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