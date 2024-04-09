Украина может стать членом НАТО по окончании войны, - Госдеп США

Напомним, 3 апреля Столтенберг заявил: "Все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Все члены Альянса соглашаются с тем, что нам нужно продолжать приближать Украину к членству в НАТО".

По данным New York Times, Украина хочет получить официальное приглашение к вступлению в НАТО. Однако этого не произойдет на торжествах, запланированных в Вашингтоне во время саммита Альянса в июле, так как США и Германия выступают против начала переговоров.

Вместе с тем, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что приглашение Украины в НАТО не привязано к саммиту в Вашингтоне.

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