Україна може стати членом ЄС до кінця 2029 року, - єврокомісар

Україна може стати членом Європейського Союзу впродовж п'яти наступних років. Однак за умови, що виконає всі необхідні реформи.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Мандат нової Європейської комісії матиме повноваження до кінця 2029 року.

"Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії", - зазначив Варгеї.

Єврокомісар розповів, що ЄС створив для України, Молдови та країн Західних Балкан додаткові інструменти, щоб "допомогти прискорити проведення реформ".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 25 червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року.

Тепер Україна має запроваджувати реформи, щоб відповідати критеріям членства у ЄС.

Сьогодні, 30 жовтня, Єврокомісія представила звіт про прогрес України на шляху до ЄС. Такі звіти Єврокомісія робить щороку для країн-кандидатів на вступ до блоку.

Згідно зі звітом, Україна продовжує реформи на шляху вступу до ЄС. Якщо Україна виконає всі умови, то переговори щодо кластерів можуть розпочатись вже наступного року.

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