Україна може приєднатися до зони роумінгу ЄС вже цього року, - журналіст

"Високопосадовець ЄС стверджує, що законодавство, яке дозволяє Україні стати частиною зони, вільної від мобільного роумінгу ЄС, може бути прийняте вже цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що єдиний роумінговий простір з ЄС дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат та дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.

Нагадаємо, раніше прем’єр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського союзу протягом наступних двох років.

Додамо, що на початку березня Євросоюз спільно з Україною оцінюватиме кроки країни на шляху до блоку, тоді ж орієнтовно і розпочнеться підготовка до переговорів щодо вступу України до ЄС.

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