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Україна може погодитися на транзит російського аміаку, якщо буде розширено морський експорт, - експерт

Фото: Україна може погодитися на транзит російського аміаку, якщо буде розширено морський експорт (cfts.org.ua)
Автор: Юлія Бойко

Україна готова розглядати дозвіл на транзит російського аміаку через свою територію, але лише у випадку розширення зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження ЦТС.

Представник уряду повідомив ЗМІ, що в узгодженому тексті домовленості не згадується аміакопровід Тольятті-Одеса та транзит. Тож для того, щоб Росія змогла відновити транзит аміаку українською територією, потрібна буде додаткова угода. Натомість Україна висуватиме вимоги.

"Ми говоримо наступне: якщо вона (угода) включає аміакопровід, то Україна повинна отримати додаткові речі, які будуть служити нашим національним інтересам. Тобто - розширення географії угоди і переліку товарів (для експорту коридором). Тоді це могло б служити інтересам нашої країни", - сказало джерело, слова якого приводить ЗМІ.

Нагадаємо, раніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков говорив, що зернова угода - лише тимчасове вирішення проблеми, а Україна потребує повного розблокування портів.

Це рішення допоможе знизити світові ціни на зерно та продукцію гірничо-металургійного комплексу, тому Україна закликає всіх партнерів та міжнародні організації приєднатися до забезпечення вільного судноплавства у Чорному морі.

До розширення зернової угоди також закликали країни "Великої сімки" (G7): у спільній заяві вони висловили переконання, що угода має бути повністю імплементована, та розширена номенклатурою нової продукції.

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