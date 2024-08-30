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Україна може почати експорт зброї: Рада розробить відповідну концепцію

Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 16:19
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Україна може почати експорт зброї: Рада розробить відповідну концепцію Фото: Україна може почати експорт зброї під час війни (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Україна може почати експорт зброї під час війни. Верховна рада має розробити відповідну концепцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Під час засідання комітету стало відомо, що робоча група з народних депутатів та представників оборонно-промислового комплексу збирається розробити концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни.

"Зараз із питанням масштабування виробництва може конкурувати хіба що питання його фінансування", - сказав голова комітету Дмитро Наталуха.

За його словами, захід було організовано задля того, аби вивчити наскільки контрольоване відкриття експорту надлишкового озброєння, насамперед дронів, може принести Україні додаткові фінанси.

На засіданні також обговорили проблему експорту озброєння українськими компаніями. Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) зазначила, що експорт військової продукції може принести державі до 2 млрд доларів додаткових податкових надходжень за півтора року.

Відомо, що виробничі потужності українського ОПК складають до 20 млрд доларів на рік, тоді як державний бюджет здатен закупити зброю та боєприпаси лише на 6 млрд доларів.

"Наразі через дефіцит фінансування підприємства ОПК можуть збанкрутувати, оскільки всі оборотні кошти підприємств інвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва", – зазначили під час засідання.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в Україні активно почали розробляти власне озброєння, яке могло б допомогти військовим давати опір російським окупантам.

Зокрема під час Дня незалежності України Український президент Володимир Зеленський представив новітню українську розробку - ракету-дрон "Паляниця". Однак офіційно Україна досі не відкрила жодних характеристик нового озброєння.

РБК-Україна поспілкувалось з експертом, щоб детальніше дізнатись про "таємну" зброю України.

Крім цього, днями ЗСУ вперше показали вітчизняний танк "Оплот". А незадовго до цього ми писали, що до експлуатації у ЗСУ допустили український безпілотний транспортер BoarTAC.

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