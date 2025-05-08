Україна може перейти від долара на євро як "основну" валюту: Нацбанк пояснив причину

За його словами, потенційний вступ країни до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності України, а також "більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі" змушують НБУ переглянути, чи має євро бути базовою валютою для гривні замість долара.

У коментарі західному виданню Пишний стосовно такої можливої зміни "головної" валюти зауважив, що "ця робота складна і потребує якісної, різнобічної підготовки".

Сприятливі фактори для економічного зростання

На думку глави Нацбанку, пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки більш тісним зв'язкам з Європою та нормалізації економіки допомогли б економічному зростанню "трохи підвищитися протягом наступних двох років до 3,7-3,9%".

Між тим Пишний звернув увагу, що багато в чому економічна траєкторія залежить від ситуації на фронті та як розвиватиметься російсько-українська війна.

"Швидке припинення війни однозначно було б позитивним сценарієм із хорошими економічними результатами, якби воно включало гарантії безпеки для України", - зазначив Пишний.

Тим не менш, додав він, важливо визнати, що "для повної реалізації економічних вигод від припинення війни, ймовірно, потрібен час".

Очікування щодо зовнішнього фінансування

Також Пишний розповів, що у питанні надання зовнішнього фінансування цього року в НБУ очікують 55 мільярдів доларів, які не тільки покриють дефіцит бюджету, але й будуть використані для резерву державних фінансів на наступні роки, коли обсяги допомоги можуть скоротитися.

"Ми прогнозуємо, що в 2026 році Україна отримає близько 17 млрд доларів, а в 2027 році - 15 млрд доларів", - сказав глава Нацбанку.

Ситуація з доларом

Після повернення Дональда Трампа у крісло президента США долар (.DXY) впав більш ніж на 9% порівняно з кошиком основних валют, оскільки інвестори відмовляються від володіння американськими активами, зауважує Reuters.

Разом з тим Пишний звертає увагу, що операції з доларами США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку. Проте, додав глава НБУ, частка операцій, деномінованих у євро, у більшості сегментів зростає, хоча "поки що помірно".

Нагадаємо, після широкомасштабного вторгення РФ в Україну у лютому 2022 року НБУ запровадив контроль над рухом капіталу, та прив'язав офіційний курс гривні приблизно 29 до долара США.

Пізніше в Україні провели девальвацію через накопичення фіскального дисбалансу. У жовтні 2023 року Нацбанк перейшов від твердої прив'язки до режиму керованого обмінного курсу, який використовує долар США як орієнтир - вимірювальний показник для вимірювання валютних інтервенцій і згладжування коливань обмінного курсу.