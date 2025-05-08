Украина может перейти от доллара на евро как "основную" валюту: Нацбанк объяснил причину

По его словам, потенциальное вступление страны в Европейский Союз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины, а также "большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" заставляют НБУ пересмотреть, должно ли евро быть базовой валютой для гривны вместо доллара.

В комментарии западному изданию Пышный относительно такой возможной смены "главной" валюты отметил, что "эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки".

Благоприятные факторы для экономического роста

По мнению главы Нацбанка, оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и нормализации экономики помогли бы экономическому росту "немного повыситься в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%".

Между тем Пышный обратил внимание, что во многом экономическая траектория зависит от ситуации на фронте, и как будет развиваться российско-украинская война.

"Быстрое прекращение войны однозначно было бы положительным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало гарантии безопасности для Украины", - отметил Пышный.

Тем не менее, добавил он, важно признать, что "для полной реализации экономических выгод от прекращения войны, вероятно, потребуется время".

Ожидания по внешнему финансированию

Также Пышный рассказал, что в вопросе предоставления внешнего финансирования в этом году в НБУ ожидают 55 миллиардов долларов, которые не только покроют дефицит бюджета, но и будут использованы для резерва государственных финансов на следующие годы, когда объемы помощи могут сократиться.

"Мы прогнозируем, что в 2026 году Украина получит около 17 млрд долларов, а в 2027 году - 15 млрд долларов", - сказал глава Нацбанка.

Ситуация с долларом

После возвращения Дональда Трампа в кресло президента США доллар (.DXY) упал более чем на 9% по сравнению с корзиной основных валют, поскольку инвесторы отказываются от владения американскими активами, отмечает Reuters.

Вместе с тем Пышный обращает внимание, что операции с долларами США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка. Однако, добавил глава НБУ, доля операций, деноминированных в евро, в большинстве сегментов растет, хотя "пока умеренно".

Напомним, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года НБУ ввел контроль над движением капитала, и привязал официальный курс гривны примерно 29 к доллару США.

Позже в Украине провели девальвацию из-за накопления фискального дисбаланса. В октябре 2023 года Нацбанк перешел от твердой привязки к режиму управляемого обменного курса, который использует доллар США как ориентир - измерительный показатель для измерения валютных интервенций и сглаживания колебаний обменного курса.