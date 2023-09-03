Україна може перемогти Росію у 2024 чи 2025 році, - ексгенерал Британії

Україна може перемогти Росію у 2024 або у 2025 році. У рамках цього контрнаступу навряд чи вийде повністю витіснити армію РФ з окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британського генерала у відставці Річарда Берронса для Financial Times.
"Нинішній контрнаступ України не викине Росію - не те, щоб хтось цього очікував. Також навряд чи вдасться скоротити площу окупації наполовину до зими, що могло бути однією з найбільш оптимістичних цілей", - йдеться у матеріалі.
Берронс наголосив, що ЗСУ, ймовірно подолали першу з трьох ліній оборони росіян на півдні України. На його думку, це стало однією з найважчих військових операцій.
"Російські сили розтягнуті, виснажені та не мають резервів, але якщо вони просто не здадуться, це все одно буде довго", - вважає генерал.
Він додав, що Україні все ще не вистачає засобів ППО та розмінування, а проблему з постачаннями боєприпасів вирішили лише тимчасово. Як зазначив генерал, "виправлення всього цього перенесе війну щонайменше на наступний рік".
Берронс вважає, щоб для перемоги над Росією:
Декілька місяців тому наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці деокупували населений пункт Роботине у Запорізькій області.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Франції розповів про героїчний вчинок групи українських бійців, які посприяли звільненню Роботиного.
Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там теж є успіхи.
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