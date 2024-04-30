Україна може отримувати до 70 млрд на рік, якщо збільшить ренту за транзит російської нафти, - нардеп

"Зважаючи на те, що РФ продовжує отримувати доходи від експорту нафти до деяких країн ЄС, які йдуть на фінансування війни проти України, доцільно було б підвищити рентну плату за транспортування російської нафти магістральними нафтопроводами України. Діюча рентна ставка становить приблизно пів долара за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами України. А у бюджеті РФ ціна нафти на цей рік сягає 520 доларів за тонну. У підсумку Україна від транзиту нафти отримує менш як 0,1% від доходу російських компаній", - наголосив нардеп.

Він переконаний: було б справедливо встановити рентну ставку за транспортування російської нафти магістральними нафтопроводами України на рівні 30% від середньої ціни одного бареля нафти, перерахованої у гривні за тонну.

"Як результат, орієнтовні додаткові надходження до держбюджету України складуть понад 70 мільярдів гривень за рік. Відтак акумульовані податкові надходження з ренти за транзит нафти можна було б скерувати на потреби ЗСУ, а ці гроші так необхідні зараз нашим захисникам", - нагадав Цимбалюк.

Як відомо, у червні 2022 року Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет санкцій, згідно з яким відбулася відмова ЄС від закупівлі, імпорту або перевезення російської сирої нафти, а за вісім місяців - від інших нафтопродуктів.

При цьому, транзит нафти через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії дозволяє РФ заробляти понад 6 мільярдів доларів на рік.