Украина может получать до 70 млрд в год, если увеличит ренту за транзит российской нефти, - нардеп

"Учитывая, что РФ продолжает получать доходы от экспорта нефти в некоторые страны ЕС, которые идут на финансирование войны против Украины, целесообразно было бы повысить рентную плату за транспортировку российской нефти по магистральным нефтепроводам Украины. Действующая рентная ставка составляет примерно пол доллара за транспортировку одной тонны нефти по магистральным нефтепроводам Украины. А в бюджете РФ цена нефти на этот год достигает 520 долларов за тонну. В результате Украина от транзита нефти получает менее 0,1% от дохода российских компаний", - отметил нардеп.

Он убежден: было бы справедливо установить рентную ставку за транспортировку российской нефти по магистральным нефтепроводам Украины на уровне 30% от средней цены одного барреля нефти, перечисленной в гривне за тонну.

"Как результат, ориентировочные дополнительные поступления в госбюджет Украины составят более 70 миллиардов гривен в год. Следовательно, аккумулированные налоговые поступления с ренты за транзит нефти можно было бы направить на нужды ВСУ, а эти деньги так необходимы сейчас нашим защитникам", - напомнил Цымбалюк.

Как известно, в июне 2022 года Совет Европейского Союза утвердил шестой пакет санкций, согласно которому произошел отказ ЕС от закупки, импорта или перевозки российской сырой нефти, а через восемь месяцев - от других нефтепродуктов.

При этом транзит нефти через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию позволяет РФ зарабатывать более 6 миллиардов долларов в год.