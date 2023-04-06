Україна може отримувати 300 млн гривень щомісяця завдяки експорту електроенергії, - експерт

За його словами, протягом останнього місяця в енергосистемі присутній профіцит внаслідок великого обсягу сонячної генерації, який було б економічно доцільно експортувати.

"За моїми оцінками, Україна може отримати близько 100 млн грн на місяць у вигляді оплати за доступ до перетину та ще близько 200 млн грн в якості вартості реалізованого товару. Тобто, загалом йдеться про 300 млн грн додаткового доходу", - розповів Юрій Бойко.

Він також зауважив, що зараз діють обмеження експорту на рівні 400 МВт, які, тим не менше, дозволяють отримати значний економічний ефект від експорту електроенергії. В перспективі дозволена пропускна спроможність має бути збільшена.



Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що експорт української електроенергії до ЄС дасть додаткові кошти для відновлення енергосектору.