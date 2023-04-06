Украина может получать 300 млн гривен ежемесячно благодаря экспорту электроэнергии, - эксперт
Благодаря экспорту электроэнергии в ЕС Украина может получать 300 млн. гривен ежемесячно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко.
По его словам, в течение последнего месяца в энергосистеме присутствует профицит из-за большого объема солнечной генерации, который было бы экономически целесообразно экспортировать.
"По моим оценкам, Украина может получить около 100 млн грн в месяц в виде оплаты за доступ к пересечению и еще около 200 млн грн в качестве стоимости реализованного товара. То есть, в общей сложности речь идет о 300 млн грн дополнительного дохода", - рассказал Юрий Бойко.
Он также отметил, что сейчас действуют ограничения экспорта на уровне 400 МВт, которые тем не менее позволяют получить значительный экономический эффект от экспорта электроэнергии. В перспективе разрешенная пропускная способность должна быть увеличена.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС даст дополнительные средства для возобновления энергосектора.
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