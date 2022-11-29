Україна може отримати винищувачі МіГ-29 або F-16, - екс-командувач військами НАТО

"Без таких заходів повітряна війна й надалі йтиме на користь Путіна", - зазначає автор.

На його думку, Захід має збільшити свою підтримку українських зусиль протиповітряної оборони. У той час як запаси високоточних ракет у Путіна швидко виснажуються (через що він звернувся до Ірану), він все ще має багато некерованих бомб, складованих десятиліттями ще з часів холодної війни.

"Оскільки його не хвилює побічна шкода або загибель мирних жителів, він спробує вбити з неба якнайбільше людей", - заявив Ставрідіс.

Екс-командувач військами НАТО вважає, що, швидше за все, Україна отримає додаткову кількість високотехнологічних ракетних комплексів класу "земля-повітря", таких як чудовий "Залізний купол" (розроблений спільно США та Ізраїлем), батареї НАТО Patriot (які також розташовані вздовж польського кордону).