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Украина может получить истребители МиГ-29 или F-16, - экс-командующий войсками НАТО

Фото: Украина может получить истребители МиГ-29 или F-16 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидеры в столицах стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны: предоставить либо истребители МиГ-29 советских времен, которые поляки предложили передать украинцам, либо излишки американских F-16, простых в освоении многоцелевых истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию обозревателя Bloomberg Opinion Джеймса Ставридиса, отставного адмирала ВМС США, бывшего главнокомандующего союзными войсками НАТО.

"Без таких мер воздушная война и дальше будет идти в пользу Путина", - отмечает автор.

По его мнению, Запад должен увеличить свою поддержку украинских усилий по противовоздушной обороне. В то время как запасы высокоточных ракет у Путина быстро истощаются (из-за чего он обратился к Ирану), у него все еще есть много неуправляемых бомб, складированных десятилетиями еще со времен холодной войны.

"Поскольку его не волнует побочный ущерб или гибель мирных жителей, он попытается убить с неба как можно больше людей", - заявил Ставридис.

Экс-командующий войсками НАТО считает, что,, скорее всего, Украина получит дополнительное количество высокотехнологичных ракетных комплексов класса "земля-воздух", таких как превосходный "Железный купол" (разработанный совместно США и Израилем), батареи НАТО Patriot (которые также расположены вдоль польской границы).

Напомним, осенью Украина перестала публично запрашивать у США высококлассное оружие, такое как системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle. Но переговоры о поставках оружия, способного переломить ход войны продолжаются.

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