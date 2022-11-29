Украина может получить истребители МиГ-29 или F-16, - экс-командующий войсками НАТО

"Без таких мер воздушная война и дальше будет идти в пользу Путина", - отмечает автор.

По его мнению, Запад должен увеличить свою поддержку украинских усилий по противовоздушной обороне. В то время как запасы высокоточных ракет у Путина быстро истощаются (из-за чего он обратился к Ирану), у него все еще есть много неуправляемых бомб, складированных десятилетиями еще со времен холодной войны.

"Поскольку его не волнует побочный ущерб или гибель мирных жителей, он попытается убить с неба как можно больше людей", - заявил Ставридис.

Экс-командующий войсками НАТО считает, что,, скорее всего, Украина получит дополнительное количество высокотехнологичных ракетных комплексов класса "земля-воздух", таких как превосходный "Железный купол" (разработанный совместно США и Израилем), батареи НАТО Patriot (которые также расположены вдоль польской границы).