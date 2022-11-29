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Україна може отримати винищувачі МіГ-29 або F-16, - екс-командувач військами НАТО

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 13:10
Україна може отримати винищувачі МіГ-29 або F-16, - екс-командувач військами НАТО Фото: Україна може отримати винищувачі МіГ-29 чи F-16 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідери у столицях країн НАТО переглядають ідею, від якої відмовилися у перші дні війни: надати або винищувачі МіГ-29 радянських часів, які поляки запропонували передати українцям, або надлишки американських F-16, простих у освоєнні багатоцільових винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію оглядача Bloomberg Opinion Джеймса Ставрідіса, відставного адмірала ВМС США, колишнього головнокомандувача союзних військ НАТО.

"Без таких заходів повітряна війна й надалі йтиме на користь Путіна", - зазначає автор.

На його думку, Захід має збільшити свою підтримку українських зусиль протиповітряної оборони. У той час як запаси високоточних ракет у Путіна швидко виснажуються (через що він звернувся до Ірану), він все ще має багато некерованих бомб, складованих десятиліттями ще з часів холодної війни.

"Оскільки його не хвилює побічна шкода або загибель мирних жителів, він спробує вбити з неба якнайбільше людей", - заявив Ставрідіс.

Екс-командувач військами НАТО вважає, що, швидше за все, Україна отримає додаткову кількість високотехнологічних ракетних комплексів класу "земля-повітря", таких як чудовий "Залізний купол" (розроблений спільно США та Ізраїлем), батареї НАТО Patriot (які також розташовані вздовж польського кордону).

Нагадаємо, восени Україна перестала публічно вимагати у США висококласну зброю, таку як системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Grey Eagle. Але переговори про постачання зброї, здатної переламати хід війни, тривають.

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