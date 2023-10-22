Україна може отримати від США понад 60 млрд доларів: на що підуть гроші

Дипломат наголосила, що в американському бюджетному законодавстві запит - це візія адміністрації. Тому аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.

Загалом Байден запросив у Конгресу 105 млрд доларів. З них, за словами Маркарової, Україна може отримати 61,4 млрд доларів.

Куди підуть ці кошти:

оборонні видатки - 46,1 млрд доларів, з яких 30,6 млрд передбачено на програми для Міноборони США.

18 млрд - на поповнення оборонних товарів зі складів Пентагону, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України;

12 млрд - для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;

1,7 млрд - для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

14,4 млрд - на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

11,8 млрд - для надання прямої бюджетної підтримки Україні.

2,2 млрд - для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від війни;

360 млн - Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

100 млн - для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжні програми;

149,5 млн - допомога у сфері ядерної безпеки (Міненерго США);

481 млн - на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, США хочуть виділити частину грошей на гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю та іншим регіонам (розподіл по країнах ще не завершили):

3,5 млрд доларів для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США;

5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Білий дім просить 105 млрд доларів.

Напередодні Байден у прямому ефірі звернувся до американців. Під час свого виступу він пояснив, чому США повинні підтримувати Україні та Ізраїль.

Варто зазначити, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа у Сенат, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.