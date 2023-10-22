Україна може отримати від США понад 60 млрд доларів: на що підуть гроші

Україна може отримати від США 61,4 млрд доларів допомоги. Більша частина коштів, які президент США Джо Байден запросив у Конгресу, піде на оборонку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову у Facebook.
Дипломат наголосила, що в американському бюджетному законодавстві запит - це візія адміністрації. Тому аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.
Загалом Байден запросив у Конгресу 105 млрд доларів. З них, за словами Маркарової, Україна може отримати 61,4 млрд доларів.
Куди підуть ці кошти:
Крім того, США хочуть виділити частину грошей на гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю та іншим регіонам (розподіл по країнах ще не завершили):
Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Білий дім просить 105 млрд доларів.
Напередодні Байден у прямому ефірі звернувся до американців. Під час свого виступу він пояснив, чому США повинні підтримувати Україні та Ізраїль.
Варто зазначити, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа у Сенат, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.
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