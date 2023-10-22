Украина может получить от США более 60 млрд долларов: на что пойдут деньги

Украина может получить от США 61,4 млрд долларов помощи. Большая часть средств, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса, пойдет на оборонку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.
Дипломат подчеркнула, что в американском бюджетном законодательстве запрос - это визия администрации. Поэтому анализировать цифры следует тогда, когда это визия превратится в бюджетный документ внутри Конгресса.
В общей сложности Байден запросил у Конгресса 105 млрд долларов. Из них, по словам Маркарова, Украина может получить 61,4 млрд долларов.
Куда пойдут эти средства:
Кроме того, США хотят выделить часть денег на гуманитарную помощь Украине, Израилю и другим регионам (разделение по странам еще не завершено):
Напомним, 20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Украины и Израиля. Белый дом просит 105 млрд долларов.
Накануне Байден в прямом эфире обратился к американцам. Во время своего выступления он объяснил, почему США должны поддерживать Украину и Израиль.
Стоит отметить, что в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо в Сенат, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю в отдельности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.