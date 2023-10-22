RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может получить от США более 60 млрд долларов: на что пойдут деньги

Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может получить от США 61,4 млрд долларов помощи. Большая часть средств, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса, пойдет на оборонку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.

Дипломат подчеркнула, что в американском бюджетном законодательстве запрос - это визия администрации. Поэтому анализировать цифры следует тогда, когда это визия превратится в бюджетный документ внутри Конгресса.

В общей сложности Байден запросил у Конгресса 105 млрд долларов. Из них, по словам Маркарова, Украина может получить 61,4 млрд долларов.

Куда пойдут эти средства:

  • оборонные расходы - 46,1 млрд долларов, из которых 30,6 млрд предусмотрено на программы для Минобороны США.
  • 18 млрд - на пополнение оборонных товаров со складов Пентагона, возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины;
  • 12 млрд - для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;
  • 1,7 млрд - для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине;
  • 14,4 млрд - на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.
  • 11,8 млрд - для оказания прямой бюджетной поддержки Украине.
  • 2,2 млрд - для поддержания неотложных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от войны;
  • 360 млн - Государственному департаменту в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;
  • 100 млн - для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам;
  • 149,5 млн - помощь в сфере ядерной безопасности (Минэнерго США);
  • 481 млн - на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

Кроме того, США хотят выделить часть денег на гуманитарную помощь Украине, Израилю и другим регионам (разделение по странам еще не завершено):

  • 3,5 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США;
  • 5,7 млрд для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей.

Что этому предшествовало

Напомним, 20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Украины и Израиля. Белый дом просит 105 млрд долларов.

Накануне Байден в прямом эфире обратился к американцам. Во время своего выступления он объяснил, почему США должны поддерживать Украину и Израиль.

Стоит отметить, что в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо в Сенат, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю в отдельности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиОксана Маркарова