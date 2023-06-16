Україна може отримати від НАТО старі F-16, їх обслуговування буде дорогим, - Bloomberg

Колишня льотчиця Брінн Таннехілл, яка розробляла симулятори для F-16, заявила у коментарі виданню, що польоти на старих літаках та їх обслуговування будуть дуже дорогими. Крім того, застарілі винищувачі будуть коштувати дешевше, але матимуть менший термін служби.

Міністерство оборони США вирахувало, що політ на старих F-16, які, ймовірно, отримає Україна, коштуватиме 32 тисячі доларів на годину. За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, утримання літаків старішої версії буде коштувати стільки ж, як і їх купівля.

При цьому льотчиця Таннехілл вважає, що російські винищувачі МіГ-31 та Су-35 мають перевагу над літаками України. Також вони також оснащені більш сучасними радарами, ніж застаріла версія F-16.

Вона додала, що F-16 із відповідними системами озброєння, як, наприклад, ракета "повітря-земля" від Lockheed Martin, можуть допомогти Україні.

"Це буде дорого, але якщо надати правильні системи озброєння, які підійдуть разом із літаком, це може забезпечити бойову цінність", - сказала вона.

Авіаційна коаліція

Нагадаємо, Україна заявила про створення авіаційної коаліції для передачі сучасних літаків, зокрема F-16. Відомо, що до неї вже приєдналися Британія, Данія, Нідерланди, Польща, Швеція, Бельгія та Франція.

Проте постачання винищувачів F-16 залежить від рішення США, оскільки вони є виробником. Президент США Джо Байден підтримав рішення партнерів розпочати навчання пілотів.

Відомо, що навчання українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Наразі невідомо, хто та скільки літаків надасть Україні.

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