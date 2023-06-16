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Украина может получить от НАТО старые F-16, их обслуживание будет дорогим, - Bloomberg

Фото: Украина может получить от НАТО старые истребители F-16 (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может получить от стран НАТО устаревшие истребители F-16. Их обслуживание будет стоить сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бывшая летчица Бринн Таннехилл, разрабатывавшая симуляторы для F-16, заявила в комментарии изданию, что полеты на старых самолетах и их обслуживание будут очень дорогими. Кроме того, устаревшие истребители будут стоить дешевле, но будут иметь меньший срок службы.

Министерство обороны США высчитало, что полет на старых F-16, которые, вероятно, получит Украина, обойдется в 32 тысячи долларов в час. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, содержание самолетов более старой версии будет стоить столько же, как и их покупка.

При этом летчица Таннехилл считает, что российские истребители МиГ-31 и Су-35 имеют преимущество над самолетами Украины. Также они также оснащены более современными радарами, чем устаревшая версия F-16.

Она добавила, что F-16 с соответствующими системами вооружения, как, например, ракета "воздух-земля" от Lockheed Martin, могут помочь Украине.

"Это будет дорого, но если предоставить правильные системы вооружения, которые подойдут вместе с самолетом, это может обеспечить боевую ценность", - сказала она.

Авиационная коалиция

Напомним, Украина заявила о создании авиационной коалиции для передачи современных самолетов, в частности F-16. Известно, что к ней присоединились Британия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, Бельгия и Франция.

Но передача истребителей F-16 зависит от решения США, поскольку они являются производителем. Президент США Джо Байден поддержал решение партнеров начать обучение пилотов.

Известно, что обучение украинских пилотов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. Пока неизвестно, кто и сколько самолетов предоставит Украине.

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