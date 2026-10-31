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Україна може отримати від ЄС ще 45 млрд євро: на що підуть гроші

06:16 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Україна може отримати від ЄС ще 45 млрд євро: на що підуть гроші Фото: Єврокомісія запропонувала механізм виплати Україні ще 45 млрд євро (Getty Images)
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Єврокомісія запустила процедуру, за якою країни ЄС мають затвердити останні 45 млрд євро кредиту для України. Гроші планують виплатити до кінця 2027 року, і більшу частину спрямують на оборонну промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євросоюз раніше схвалив для України кредитну програму на 90 млрд євро до кінця 2027 року. Половину суми мають виплатити у 2026 році. 30 жовтня Єврокомісія запропонувала механізм, за яким країни ЄС затвердять другу половину - 45 млрд євро, або близько 50,4 млрд доларів.

Водночас Єврокомісія позитивно оцінила стратегію фінансування, яку представила Україна.

  • 13,3 млрд євро - на підтримку держбюджету;
  • 31,7 млрд євро - на розвиток української оборонної промисловості.

"Цією пропозицією ми забезпечуємо Україні так потрібну передбачуваність і допомагаємо підтримувати роботу основних державних служб", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кредит на 90 млрд євро лідери ЄС погодили наприкінці 2025 року. Гроші залучили через спільні запозичення ЄС, після того як не вдалося домовитися про використання заморожених російських активів.

Пришвидшити виплати Україна не змогла. На початку жовтня, за даними FT, Брюссель відмовився достроково виділити кошти, заплановані на 2027 рік, і зажадав від Києва спершу виконати обіцяні реформи.

Доля російських активів досі залишається предметом суперечок. За даними FT, США пропонували Європі розморозити частину цих коштів і передати їх під контроль Вашингтона, але європейці відмовилися.

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