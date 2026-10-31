Україна може отримати від ЄС ще 45 млрд євро: на що підуть гроші

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Єврокомісія запустила процедуру, за якою країни ЄС мають затвердити останні 45 млрд євро кредиту для України. Гроші планують виплатити до кінця 2027 року, і більшу частину спрямують на оборонну промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євросоюз раніше схвалив для України кредитну програму на 90 млрд євро до кінця 2027 року. Половину суми мають виплатити у 2026 році. 30 жовтня Єврокомісія запропонувала механізм, за яким країни ЄС затвердять другу половину - 45 млрд євро, або близько 50,4 млрд доларів. Водночас Єврокомісія позитивно оцінила стратегію фінансування, яку представила Україна. 13,3 млрд євро - на підтримку держбюджету;

- на підтримку держбюджету; 31,7 млрд євро - на розвиток української оборонної промисловості. "Цією пропозицією ми забезпечуємо Україні так потрібну передбачуваність і допомагаємо підтримувати роботу основних державних служб", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.