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Украина может получить от ЕС еще 45 млрд евро: на что пойдут деньги

06:16 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Украина может получить от ЕС еще 45 млрд евро: на что пойдут деньги Фото: Еврокомиссия предложила механизм выплаты Украине еще 45 млрд евро (Getty Images)
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Еврокомиссия запустила процедуру, согласно которой страны ЕС должны утвердить последние 45 млрд евро кредита для Украины. Деньги планируют выплатить до конца 2027 года и большую часть направят на оборонную промышленность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евросоюз ранее одобрил для Украины кредитную программу на 90 млрд. евро до конца 2027 года. Половину суммы должны выплатить в 2026 году. 30 октября Еврокомиссия предложила механизм, по которому страны ЕС утвердят вторую половину - 45 млрд евро, или около 50,4 млрд долларов.

В то же время, Еврокомиссия положительно оценила стратегию финансирования, которую представила Украина.

  • 13,3 млрд евро - в поддержку госбюджета;
  • 31,7 млрд евро - на развитие украинской оборонной промышленности.

"Этим предложением мы обеспечиваем Украине так нужную предсказуемость и помогаем поддерживать работу основных государственных служб", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кредит на 90 млрд евро лидеры ЕС согласовали в конце 2025 года. Деньги привлекли из-за совместных заимствований ЕС, после того как не удалось договориться об использовании замороженных российских активов.

Ускорить выплаты Украина не смогла. В начале октября, по данным FT, Брюссель отказался досрочно выделить средства, запланированные на 2027 год, и потребовал от Киева сперва выполнить обещанные реформы.

Судьба российских активов по-прежнему остается предметом споров. По данным FT, США предлагали Европе разморозить часть этих средств и передать их под контроль Вашингтона, но европейцы отказались.

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