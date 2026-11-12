Україна може отримати від Чехії 16 літаків L-39 Skyfox для збиття дронів

Про можливу передачу літаків Гавлічек оголосив після зустрічі з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким у Києві.

"Чотири були підтверджені ще раніше, тепер йшлося про ще 12, і попереднє підтвердження таке, що це може вдатися", - сказав він.

Ці літаки планують використовувати для збиття безпілотників. Про можливість такої передачі раніше під час візиту до Києва заявляв президент Чехії Петр Павел.

Разом з міністром енергетики Денисом Шмигалем Гавлічек відкрив українсько-чеський бізнес-форум і підписав меморандум про співпрацю в атомній, гідро- та відновлюваній енергетиці. Після цього вони разом відвідали атомну електростанцію.

За словами чеського віцепрем'єра, Шмигаль показав йому відео недавніх атак на українську енергетику. Гавлічек назвав ситуацію серйозною і заявив, що Чехія готова допомогти з відновленням пошкодженої системи передачі електроенергії.

Окремо Гавлічек обговорював розширення видобутку газу чеськими компаніями. Чеська компанія MND працює на Львівщині, і Прага хоче, щоб вона отримала ліцензії на видобуток і в інших регіонах України.

До Києва чеський віцепрем'єр приїхав з наймасштабнішою делегацією в історії таких візитів - близько 100 людей, переважно бізнесменів. Серед них представники енергетичних і оборонних компаній, зокрема STV Group, єдиного в Чехії виробника великокаліберних боєприпасів.