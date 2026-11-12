Украина может получить от Чехии 16 самолетов L-39 Skyfox для сбивания дронов

Чехия предположительно передаст Украине 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox. Четыре из них согласовали ранее, относительно еще 12 есть предварительная договоренность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание iDNES.cz, которое цитирует вице-премьера и министра промышленности и торговли Чехии Карела Гавличека.
О возможной передаче самолетов Гавличек объявил после встречи с премьер-министром Украины Сергеем Корецким в Киеве.
"Четыре были подтверждены еще раньше, теперь речь шла еще о 12, и предварительное подтверждение такое, что это может удаться", - сказал он.
Эти самолеты планируют использовать для сбивания беспилотников. О возможности такой передачи ранее во время визита в Киев заявил президент Чехии Петр Павел.
Вместе с министром энергетики Денисом Шмыгалем Гавличек открыл украинско-чешский бизнес-форум и подписал меморандум о сотрудничестве в атомной, гидро- и возобновляемой энергетике. После этого они вместе посетили атомную электростанцию.
По словам чешского вице-премьера, Шмигаль показал ему видео недавних атак на украинскую энергетику. Гавличек назвал ситуацию серьезной и заявил, что Чехия готова помочь с восстановлением поврежденной системы передачи электроэнергии.
Отдельно Гавличек обсуждал расширение добычи газа чешскими компаниями. Чешская компания MND работает во Львовской области, и Прага хочет, чтобы она получила лицензии на добычу и в других регионах Украины.
В Киев чешский вицепремьер приехал с самой масштабной делегацией в истории таких визитов - около 100 человек, преимущественно бизнесменов. Среди них представители энергетических и оборонных компаний, в частности STV Group, единственного в Чехии производителя крупнокалиберных боеприпасов.
Вопрос передачи Украине чешских самолетов обсуждается с начала года. В январе Прага отказалась не только передать, но продать Украине легкие боевые самолеты L-159. В качестве альтернативы производитель Aero Vodochody предложил более современные L-39NG Skyfox. По данным Radio Prague, хоть модель и позиционируют как обучающую, она способна выполнять боевые задания.