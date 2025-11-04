Україна може отримати менше половини суми від продажу "Челсі" Абрамовичем, - ЗМІ

За даними видання, наразі 3,09 млрд доларів заморожено на банківському рахунку компанії Fordstam Ltd, колишньої материнської структури "Челсі", яка належить підсанкційному російському мільярдеру Роману Абрамовичу.

Згідно зі звітом Fordstam за фінансовий рік, що завершився в червні 2022 року, компанія зобов'язана погасити заборгованість на суму 1,54 мільярда фунтів стерлінгів (близько 1,74 мільярда євро). Із цієї суми 1,429 мільярда фунтів (приблизно 1,62 мільярда євро) Fordstam винна компанії Camberley International Investments, що належить Роману Абрамовичу.

Кошти не були передані навіть більш ніж через три роки після продажу клубу, оскільки між Абрамовичем і британською владою виникли суперечки щодо порядку їх використання.

У документах зазначено, що Абрамович має намір передати чистий прибуток від продажу клубу благодійному фонду, створеному для допомоги постраждалим від війни в Україні. Але перевести гроші можна тільки після того, як Управління з реалізації фінансових санкцій (OFSI) видасть спеціальну ліцензію.