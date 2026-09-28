Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС, - Politico

Брюссель готує новий підхід

Як повідомили Politico два високопосадовці ЄС, чотири країни, які вважаються найбільш просунутими кандидатами, можуть отримати більш чіткий алгоритм руху до членства.

У документах мають намір прописати необхідні реформи та орієнтовні терміни завершення переговорних кластерів.

За задумом Єврокомісії, дорожні карти мають визначити не лише вимоги до країн-кандидатів, а й зобов'язання держав-членів ЄС, від яких залежить подальше просування переговорів.

Що зміниться

Представник Єврокомісії підтвердив підготовку таких документів. За його словами, у них будуть вказані пріоритети, терміни та конкретні результати, які допоможуть найбільш сучасним кандидатам завершити необхідні реформи.

При цьому на цьому етапі дорожні карти не планують пропонувати Косово, Північній Македонії та Боснії та Герцеговині.

Такого формату також не передбачено для Грузії, Туреччини та Сербії, де процес євроінтеграції стикається з проблемами.

Паралельно ЄС переглядає політику підготовки до майбутнього розширення. Запропонований підхід передбачає поступову інтеграцію країн-кандидатів через економічні переваги та доступ до спільних проектів залежно від прогресу реформ. Оновлену політику планують подати чиновникам 6 жовтня.