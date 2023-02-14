UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна може наростити експорт металургійної продукції в ЄС на 74 млн доларів щомісяця, - експерт

Фото: Україна може заміщати продукцію ГМК РФ у Європі на $74 млн щомісяця (gmk center)
Автор: Юлія Бойко

Шляхом заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця - з урахуванням тих обсягів залізної руди та чавуну, які постачалися російськими компаніями на ринок ЄС минулого року, та виробничих потужностей, які залишились на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора GMK Center Станіслава Зінченка на відкритих слуханнях комітету ВР з питань економічного розвитку.

"Максимально можливий потенціал нарощення експорту залізної руди й чавуну, за нашими розрахунками, становить $230 млн щомісяця - це за умови, що металургійні підприємства, які залишилися на підконтрольній території України, зможуть відновити виробництво до довоєнних рівнів", - пояснив Зінченко.

Водночас він наголосив: для збільшення експорту металургійної продукції необхідно вирішити кілька питань, серед яких найважливіші - розблокування українських морських портів для металургійної продукції, а також збільшення пропускної здатності прикордонних залізничних переходів з ЄС.

"Номінальна пропускна здатність становить 3400 вагонів, а реальна, за нашими розрахунками - лише 1800 вагонів. До двох тижнів можуть простоювати вагони в черзі на кордонах. Укрзалізниця намагається вирішувати проблему шляхом обмежень - так званих конвенцій на перевезення гірничо-металургійних вантажів. У результаті підприємства втрачають експортні можливості", - додав експерт.

Зінченко наголосив: потрібно посилювати дипломатичні зусилля, спрямовані на витіснення російської продукції з європейського ринку. За 10 місяців минулого року Росія експортувала до ЄС 2,4 млн т залізної руди та 1 млн т чавуну, на суму майже $1 млрд.

"Європейські виробники будуть купувати російську продукцію, допоки існуватиме така легальна можливість. Купувати російське зараз вигідно, тому що російські металурги пропонують дисконти (від 10% до 30% від світових цін)", - наголосив директор GMK Center.

Нагадаємо, раніше GMK Center також опублікував дослідження, яке показало: європейські санкції проти металургійної сировини з РФ працюють лише точково. Євросоюз залишив можливості торгівлі сировиною з РФ, і відстрочив обмеження щодо напівфабрикатів.

Своєю чергою, міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюзекспорт металобрухту