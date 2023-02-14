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Украина может нарастить экспорт металлургической продукции в ЕС на 74 млн долларов ежемесячно, - эксперт

Фото: Украина может замещать продукцию ГМК РФ в Европе на $74 млн ежемесячно (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Путем замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно - с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, которые остались на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора GMK Center Станислава Зинченко на открытых слушаниях комитета по вопросам экономического развития.

"Максимально возможный потенциал наращивания экспорта железной руды и чугуна, по нашим расчетам, составляет $230 млн ежемесячно - это при условии, что оставшиеся на подконтрольной территории металлургические предприятия смогут возобновить производство до довоенных уровней", - пояснил Зинченко.

В то же время он подчеркнул, что для увеличения экспорта металлургической продукции необходимо решить несколько вопросов, среди которых важнейшие - разблокирование украинских морских портов для металлургической продукции, а также увеличение пропускной способности пограничных железнодорожных переходов с ЕС.

"Номинальная пропускная способность составляет 3400 вагонов, а реальная, по нашим расчетам - всего 1800 вагонов. До двух недель могут простаивать вагоны в очереди на границах. Укрзализныця пытается решать проблему путем ограничений - так называемых конвенций на перевозку горно-металлургических грузов. В результате предприятия теряют экспортные возможности", - добавил эксперт.

Зинченко подчеркнул, что нужно усиливать дипломатические усилия, направленные на вытеснение российской продукции с европейского рынка. За 10 месяцев прошлого года Россия экспортировала в ЕС 2,4 млн. т железной руды и 1 млн т чугуна, на сумму почти $1 млрд.

"Европейские производители будут покупать российскую продукцию до тех пор, пока будет существовать такая легальная возможность. Покупать российское сейчас выгодно, потому что российские металлурги предлагают дисконты (от 10% до 30% от мировых цен)", - подчеркнул директор GMK Center.

Напомним, ранее GMK Center также опубликовал исследование, показавшее: европейские санкции против металлургического сырья из РФ работают только точечно. Евросоюз оставил возможности торговли сырьем из РФ, и отсрочил ограничения по полуфабрикатам.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.

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