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Україна може і має перемогти у війні, - міністр оборони Люксембургу

Фото: Люксембург вірить у перемогу України у війні (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Україні під силу перемогти Росію у війні Спроби анексії окупованих територій іншої держави неприпустимі у Європі.

Про це заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Варшавському безпековому форумі.

"Ми віримо, що Україна може і має перемогти у цій війні. Агресія Путіна та його спроби анексії територій іншої європейської держави сьогодні неприпустимі і ніколи не повинні мати місце у сучасній Європі", - зазначив Бауш.

За його словами, у Люксембурзі завжди були впевнені, що після утворення ЄС війни у Європі припиняться. Міністр оборони також зазначив, що Люксембург не міг залишатися осторонь і одразу вирішив надавати Україні допомогу у боротьбі з агресором.

"Це перший випадок в історії, коли моя країна витратила гроші на військову допомогу європейській державі. Ми передали Україні військову допомогу та летальну зброю на суму понад 72 мільйони євро", - наголосив Бауш.

Раніше ми писали, що Люксембург заморозив активи на суму майже 4,3 мільярда євро через санкції ЄС у відповідь на напад Росії на Україну.

Також повідомлялося, що у червні прем'єр-міністр Люксембургу був із візитом в Україні та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

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