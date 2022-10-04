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Украина может и должна победить в войне, - министр обороны Люксембурга

Фото: Люксембург верит в победу Украины в войне (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Украине под силу победить Россию в войне. Попытки аннексии оккупированных территорий другого государства недопустимы в Европе.

Об этом заявил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Варшавском форуме безопасности.

"Мы верим, что Украина может и должна победить в этой войне. Агрессия Путина и его попытки аннексии территорий другого европейского государства сегодня недопустимы и никогда не должны иметь место в современной Европе", - отметил Бауш.

По его словам, в Люксембурге всегда были уверены, что после образования ЕС войны в Европе прекратятся. Министр обороны также отметил, что Люксембург не мог оставаться в стороне и сразу решил оказывать Украине помощь в борьбе с агрессором.

"Это первый случай в истории, когда моя страна потратила деньги на военную помощь европейскому государству. Мы передали Украине военную помощь и летальное оружие на сумму более 72 миллионов евро", - подчеркнул Бауш.

Ранее мы писали, что Люксембург заморозил активы на сумму почти 4,3 миллиарда евро в связи с санкциями ЕС в ответ на нападение России на Украину.

Также сообщалось, что в июне премьер-министр Люксембурга был с визитом в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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