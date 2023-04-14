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Україна, Молдова та Румунія спільно боротимуться з російською пропагандою

Фото: Україна, Молдова та Румунія домовились про боротьбу з пропагандою РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна, Молдова та Румунія домовились про спільне протистояння російській пропаганді та дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ та міністрів оборони трьох країн.

В ній йдеться, що Росія активно використовує гібридні тактики для дестабілізації ситуації в Україні, Молдові та інших країнах.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати стільки, скільки буде необхідно, щоб підтримувати право вільно обирати власну зовнішню політику та альянси, здійснювати законну самооборону, зміцнювати стійкість і забезпечувати стабільність, безпеку та процвітання в нашому регіоні", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні.

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РумуніяМолдовапропагандист