Україна, Молдова та Румунія спільно боротимуться з російською пропагандою

Україна, Молдова та Румунія домовились про спільне протистояння російській пропаганді та дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ та міністрів оборони трьох країн.

В ній йдеться, що Росія активно використовує гібридні тактики для дестабілізації ситуації в Україні, Молдові та інших країнах.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати стільки, скільки буде необхідно, щоб підтримувати право вільно обирати власну зовнішню політику та альянси, здійснювати законну самооборону, зміцнювати стійкість і забезпечувати стабільність, безпеку та процвітання в нашому регіоні", - сказано в заяві.