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Украина, Молдова и Румыния будут совместно бороться с российской пропагандой

Фото: Украина, Молдова и Румыния договорились о борьбе с пропагандой РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина, Молдова и Румыния договорились о совместном противостоянии российской пропаганде и дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел и министров обороны трех стран.

В нем говорится, что Россия активно использует гибридные тактики для дестабилизации ситуации в Украине, Молдове и других странах.

"Мы будем продолжать сотрудничать столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы, осуществлять законную самооборону, укреплять устойчивость и обеспечивать стабильность, безопасность и процветание в нашем регионе", - сказано в заявлении.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что Россия и Китай четко согласовали свои действия по пропаганде и дезинформации по поводу войны в Украине.

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РумынияМолдовапропагандист