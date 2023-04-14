Украина, Молдова и Румыния будут совместно бороться с российской пропагандой

Украина, Молдова и Румыния договорились о совместном противостоянии российской пропаганде и дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел и министров обороны трех стран.

В нем говорится, что Россия активно использует гибридные тактики для дестабилизации ситуации в Украине, Молдове и других странах.

"Мы будем продолжать сотрудничать столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы, осуществлять законную самооборону, укреплять устойчивость и обеспечивать стабильность, безопасность и процветание в нашем регионе", - сказано в заявлении.