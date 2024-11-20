Україна могла вдарити Storm Shadow по об'єкту Путіна у Курській області, - Defense Express

Україна ймовірно вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території Росії. Ціллю міг бути об'єкт з підземним командним пунктом РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як зазначає видання, якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території Росії, то вдарила не по простому об'єкту. Адже у Курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії РФ разом з північнокорейськими генералами.
Зокрема, у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи. Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтка Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.
За не підтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, у східній частині санаторію і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".
Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Беручи до уваги всі деталі, вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. Окрім них там могли перебувати й північнокорейські генерали.
На думку Defense Express, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow. Адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.
Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow ще минулого року. Ці ракети, з дальністю ураження до 300 км, були адаптовані до використання на модернізованих українських літаках Су-24М. При цьому раніше українським військовим забороняли застосовувати їх для ударів по території Росії. Останній відомий випадок використання цих ракет Генштаб ЗСУ зафіксував 5 жовтня, коли були вражені три командні пункти противника.
Нещодавно джерела РБК-Україна повідомили, що Велика Британія та Франція дозволили використовувати Storm Shadow/SCALP для ударів по об'єктах у Курській області. Водночас видання The Times зазначило, що США надали згоду на удари вглиб Росії ракетами Storm Shadow, адже ці ракети виготовляють із компонентів американського виробництва.
Крім того, 19 листопада, за інформацією джерел, вперше було використано ракети ATACMS для удару по об'єкту в Брянській області. А сьогодні Bloomberg написало, що Україна вперше запустила по території Росії далекобійні ракети Storm Shadow по військовим об'єктам ворога.
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