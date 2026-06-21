Україна масово відправляє бойових роботів у "кілзону", - Business Insider

Зазначається, що через щільне мінування, артилерійські обстріли та масове використання дронів доставка вантажів на передову стала однією з найризикованіших місій.

"Якщо ви відправляєте водія-людину доставляти такі речі, є величезна ймовірність, що його вб'ють", - зазначив командир взводу 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Кушнєров.

Саме тому українська армія все частіше використовує наземні безпілотні платформи для доставки боєприпасів, продовольства та евакуації поранених.

Одним із виробників таких систем є українська компанія Ratel Robotics. Її генеральний директор Тарас Остапчук розповів, що перший робот компанії, створений наприкінці 2023 року, був фактично самохідною платформою з протитанковими мінами для ударів по ворожих цілях.

Сьогодні підприємство виробляє сотні безпілотних наземних машин щомісяця.

Вартість роботів становить від 2 до 40 тисяч доларів залежно від розміру та функцій.

Сучасні платформи можуть перевозити сотні кілограмів вантажів, евакуювати поранених, встановлювати міни, запускати FPV-дрони та виконувати ударні місії.

За даними видання, у першій половині 2026 року Україна замовила 25 тисяч наземних роботів - удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. До кінця року планується виготовити 50 тисяч таких машин.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що з початку року роботи українського виробництва виконали понад 50 тисяч місій.

За словами генерального директора державної платформи Brave1 Андрія Гриценюка, сьогодні в Україні вже працюють близько 280 виробників, які створюють понад 550 моделей наземних роботів.

"Ми не повинні ризикувати нашими солдатами. Все, що можна замінити дронами, ми замінюємо дронами", - наголосив Гриценюк.

Водночас навіть сучасні машини залишаються вразливими на полі бою. За словами Кушнєрова, поблизу лінії фронту наземний робот зазвичай витримує лише від п'яти до десяти місій.

Це втрата, яку Україна готова понести, якщо їй вдасться зберегти життя солдаті.

Щоб підвищити живучість техніки, виробники почали встановлювати протиосколкове бронювання, а також працюють над системами захисту від FPV-дронів.

Українські військові вважають, що масове використання дешевих безпілотних систем змінює саму природу війни.

Командир роти безпілотних систем полку "Кракен" із позивним Грек зазначив, що роботи підвищують "оперативну витривалість" армії, оскільки не втомлюються та можуть працювати там, де ризик для людей надто високий.

Експерти наголошують, що досвід України може стати важливим уроком для інших країн.

Майбутні війни можуть визначати не лише дорогі високотехнологічні системи, а й здатність швидко виробляти великі партії відносно дешевих роботизованих платформ, які можна легко замінити після втрати на полі бою.