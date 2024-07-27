Україна – Марокко: де дивитися і прогноз на матч Олімпіади-2024

Матч Україна – Марокко відбудеться 27 липня в Сент-Етьєні. Поєдинок прийме арена "Жоффруа Гішар". Старт зустрічі призначений на 18:00 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Марокко

Поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – "Суспільне". Наживо матч у цифровому мовленні T2 покажуть регіональні кнопки "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Житомир" тощо) та телеканал "Суспільне Спорт". У мережі поєдинок у прямому ефірі покаже однойменна онлайн-платформа, YouTube-канал "Суспільне Спорт" і сервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Україна – Марокко

Фахівці австрійської контори Bwin вважають фаворитом магрібців. На перемогу "Атлаських левів" заклали коефіцієнт 2,20. Тим часом імовірний успіх підопічних Руслана Ротаня оцінили балом 3,20. Натомість кеф на нічию склав 3,25. Заклатися на голи обох команд у кожному з таймів можна з перспективним коефіцієнтом 13,00.

Трохи інші цифри підготували українці з Favbet. Марокканська збірна залишилася фаворитом із кефом 2,36. Натомість на перемогу "синьо-жовтих" чи нічийний підсумок можна поставити з однаковим балом 3,45. Мінімальна перемога олімпійської збірної України (1:0) збільшить виграш удесятеро, а потенційний дубль Данила Сікана – в усі 20 разів.

Орієнтовні склади на матч Україна – Марокко

Україна: Фесюн – Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк – Криськів – Брагару, Михайленко, Рубчинський, Хлань – Сікан

Марокко: Мунір – Хакімі, Букамір, Таргаллін, Ель-Уаді – Річардсон, Ель-Аззузі – Ахомаш, Ель-Ханнус, Бен Сегір – Рахімі

"Синьо-жовті" зобов'язані перемагати марокканців, якщо прагнуть претендувати на вихід із групи. Друге фіаско після сенсаційної поразки від олімпійської збірної Іраку перетворить фінальний тур групового етапу для команди Ротаня на формальність. Натомість "Атлаські леви" в разі перемоги над Україною завчасно вийдуть у плей-офф. Отже, обидва олімпійських колективи вийдуть на поле домашньої арени занепалого французького гранда "Сент-Етьєна" з рішучим наміром перемогти.