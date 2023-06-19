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Україна – Мальта: Ребров відсіяв зайвих на матч відбору до Євро-2024

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Трнава, Понеділок 19 червня 2023 11:11
Україна – Мальта: Ребров відсіяв зайвих на матч відбору до Євро-2024 Фото: Сергій Ребров (крайній ліворуч) обрав попередній склад на
Автор: Антон Федорців

Зі складом на поєдинок четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Мальти визначився тренерський штаб національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Мальта відбудеться 19 червня в місті Трнава. Поєдинок прийме Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров відчепив двох футболістів, які не потрапили до переліку 23-х виконавців офіційної заявки. Ними стали хавбек польського "Ракува" Владислав Кочергін і нападник луганської "Зорі" Назарій Русин. Обидва пропустили і поєдинок проти Північної Македонії.

Натомість до списку обраних потрапили воротар Анатолій Трубін, півзахисники Михайло Мудрик і Георгій Судаков, а також форвард Владислав Ванат. Ця четвірка заявлена в лавах молодіжної збірної України на Євро-2023. Перший матч турнірі команда Руслана Ротаня проведе 21 червня.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Мальта (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик

До слова, раніше підготували анонс зустрічі України та Мальти в кваліфікації до Євро-2024.

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Збірна України Сергей Ребров
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