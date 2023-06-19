Украина – Мальта: Ребров отсеял лишних на матч отбора к Евро-2024

Со составом на поединок четвертого тура квалификации к чемпионату Европы 2024 против сборной Мальты определился тренерский штаб национальной команды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Украина – Мальта состоится 19 июня в городе Трнава. Поединок примет Стадион Антона Малатинского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров отцепил двух футболистов, не попавших в перечень 23 исполнителей официальной заявки. Ими стали хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин и нападающий луганской "Зари" Назарий Русин. Оба пропустили и поединок против Северной Македонии.

Зато в список избранных попали вратарь Анатолий Трубин, полузащитники Михаил Мудрик и Георгий Судаков, а также форвард Владислав Ванат. Эта четверка заявлена в рядах молодежной сборной Украины на Евро-2023. Первый матч турнира команда Руслана Ротаня проведет 21 июня.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Мальта (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков

Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик