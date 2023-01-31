Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, - Буданов

При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".

Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І в Москві добре про це знають.

Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із Білорусі він назвав малоймовірним.