Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM, - нардеп
Українська промисловість перебуває в унікальних негативних умовах - війна і декарбонізація. Влада має організуватися, і докласти всіх зусиль для отримання полегшених умов участі в європейському екологічному механізмі CBAM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, голову підкомітету з питань промислової політики Комітету з економічного розвитку Мусу Магомедова.
Він попередив: якщо Україна не докладатиме зусиль для коригування умов участі в CBAM, то ми отримаємо дуже важкі наслідки.
"Якщо ми не будемо самі проявляти необхідну ініціативу і не робитимемо все для того, щоб захистити нашу промисловість, за якийсь час вона може перестати існувати. Тому що ми перебуваємо в унікальних за рівнем негативного впливу умовах - війна і декарбонізація", - зазначив Магомедов.
Нардеп також пообіцяв сприяння в цьому процесі з боку парламентського комітету.
"Члени нашого комітету серйозно розуміють цю ситуацію, і ви можете сміливо розраховувати на нас і нашу підтримку. Економічний комітет готовий докласти всіх зусиль, щоб домогтися для нашої країни перехідного періоду з урахуванням ситуації, що склалася", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.