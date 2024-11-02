Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM, - нардеп

Українська промисловість перебуває в унікальних негативних умовах - війна і декарбонізація. Влада має організуватися, і докласти всіх зусиль для отримання полегшених умов участі в європейському екологічному механізмі CBAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, голову підкомітету з питань промислової політики Комітету з економічного розвитку Мусу Магомедова.

Він попередив: якщо Україна не докладатиме зусиль для коригування умов участі в CBAM, то ми отримаємо дуже важкі наслідки.

"Якщо ми не будемо самі проявляти необхідну ініціативу і не робитимемо все для того, щоб захистити нашу промисловість, за якийсь час вона може перестати існувати. Тому що ми перебуваємо в унікальних за рівнем негативного впливу умовах - війна і декарбонізація", - зазначив Магомедов.

Нардеп також пообіцяв сприяння в цьому процесі з боку парламентського комітету.

"Члени нашого комітету серйозно розуміють цю ситуацію, і ви можете сміливо розраховувати на нас і нашу підтримку. Економічний комітет готовий докласти всіх зусиль, щоб домогтися для нашої країни перехідного періоду з урахуванням ситуації, що склалася", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.