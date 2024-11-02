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Украина должна всеми силами договариваться о переходном периоде по CBAM, - нардеп

Суббота 02 ноября 2024 17:42
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Украина должна всеми силами договариваться о переходном периоде по CBAM, - нардеп Фото: Украина должна всеми силами договариваться о переходном периоде по CBAM (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Украинская промышленность находится в уникальных негативных условиях - война и декарбонизация. Власти должны организоваться и приложить все усилия для получения облегченных условий участия в европейском экологическом механизме CBAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, главу подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета по экономическому развитию Мусу Магомедову.

Он предупредил: если Украина не приложит усилий для корректировки условий участия в CBAM, то мы получим очень тяжелые последствия.

"Если мы не будем сами проявлять необходимую инициативу и не будем делать все для того, чтобы защитить нашу промышленность, через некоторое время она может перестать существовать. Потому что мы находимся в уникальных по уровню негативного влияния условиях - война и декарбонизация", - отметил Магомедов.

Нардеп также пообещал содействие в этом процессе парламентскому комитету.

"Члены нашего комитета серьезно понимают эту ситуацию, и вы можете смело рассчитывать на нас и нашу поддержку. Экономический комитет готов приложить все усилия, чтобы добиться для нашей страны переходного периода с учетом сложившейся ситуации", - резюмировал он.

Напомним, ранее Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.

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