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Україна має вийти з війни з більшим приватним капіталом і меншою роллю держави в економіці, - економіст

Фото: Владислав Рашкован (facebook.com/vladyslav.rashkovan)
Автор: Юлія Бойко

Україна повинна вийти з війни країною з більшим приватним капіталом та інвестиціями, а не більшою роллю держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована.

"Питання втручання держави постає, коли ринкові умови викривлені. Війна є такою умовою, але ми не можемо будувати економіку з точки зору, що війна буде завжди. Україна має вийти з війни країною з більшим приватним капіталом та інвестиціями, а не більшою роллю держави", - пояснює Рашкован.

За його словами, під час великої війни роль приватних компаній ніяк не менша, ніж держави.

"Вони забезпечують мобільний та поштовий зв’язки, надійне енергопостачання попри постійні обстріли інфраструктури росіянами, роботу морських портів, доступ до банківських послуг", - наголосив Рашкован.

Він зазначає, що державні підприємства менш ефективні, ніж приватні. Це не раз доводили різні дослідження.

"Зокрема, за розрахунками Центру економічної стратегії, рентабельність компаній з однієї галузі, але різної форми власності, у середньому відрізнялася на 61%. Звісно, не на користь державних", - додає економіст.

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