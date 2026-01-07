Україна має вирішальне значення для безпеки Європи, - керівник ЦПД Коваленко

За його словами, останні світові події роблять європейську воєнну автономію особливо актуальною.

"Ідея, про яку говорили ще за першого терміну Дональда Трампа, довгий час не реалізовувалася через слабкість європейських політичних еліт, але нині її значення зростає", - зауважив він.

На думку Коваленка, Україна зараз - це головний гарант стабільності Європи в майбутньому, оскільки лише Україна має військо, що розуміється на сучасній війні.

"Європа має економіку і гроші, але вкрай запізнилася з мілітаризацією. Також сучасний світ ставить перед суспільствами ключове питання безпеки: чи готові громадяни ставити власне життя заради країни (чи готові вони вмирати заради країни?)" - зазначає експерт.

На його переконання, люди в Євпропі до цього не готові, адже її політичні еліти виховувалися без оглядки на безпекові загрози, оскільки безпеку гарантували США.

"Саме тому Китай, використовуючи Росію, зацікавлений в розколі і сегментації Європи. Розкол ЄС - інтерес багатьох, у той же час збереження єдності Європи і США, включення України до складу ЄС - це саме те, що здатне запобігти цьому", - впевнений аналітик.

Коваленко підкреслив, що сильна та згуртована Європа гарантує, що проблеми Китаю на континенті не стануть реальністю. У разі послаблення ЄС, США все одно доведеться самостійно реагувати на загрози.

За його словами, правильні рішення Європи щодо України здатні забезпечити стабільність навіть у періоди турбулентності.

Водночас залишається відкритим питання, чи готові європейські політичні еліти ухвалювати такі стратегічні кроки.