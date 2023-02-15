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У Украины есть окно возможностей, чтобы перегнуть весы на свою сторону, - Столтенберг

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Брюссель, Среда 15 февраля 2023 18:14
У Украины есть окно возможностей, чтобы перегнуть весы на свою сторону, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

У Украины есть окно возможностей, чтобы получить помощь от партнеров и переклонить весы на свою сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг приветствовал новые обещания союзников по НАТО по поводу будущей поддержки для Украины. Он отметил, что будущая помощь партнеров будет включать больше тяжелого вооружения и военной подготовки.

"Это критически. У Украины есть окно возможностей переклонить весы. И время имеет важное значение... Я хочу поблагодарить членов Альянса за их значительный вклад, в частности в Комплексный пакет помощи НАТО", - подчеркнул генсек.

Он сообщил, что новый пакет помощи НАТО будет включать в частности обеспечение Украины:

  • продовольствием;
  • топливом;
  • медикаментами;
  • системами противодействия беспилотникам;
  • мостами-амфибиями.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Столтенберг заявил, что Украина будет членом НАТО, однако сейчас приоритетом является ее победа в войне с Россией.

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НАТО Йенс Столтенберг
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