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Україна має відмовитись від подорожчання дизелю на час дії воєнного стану, - експерт

Фото: Україна має відмовитись від подорожчання дизелю на час дії воєнного стану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Підвищення акцизів, передусім - на бензин та дизель, має бути відтерміноване до кінця військового стану, адже ми маємо уберегти від потрясінь економіку, яка забезпечує військо. Натомість, подорожчання пального відразу призведе до зростання споживчих цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) Володимира Гусака.

"Економіка України знаходиться у скрутному стані, і підвищення акцизів на пальне завдасть чергового удару по собівартості української продукції. Це ударить також по залізниці - на превеликий жаль, останнім часом зростає питома вага використання пального через російські удари по енергомережі України, адже доводиться частіше використовувати тепловози", - зауважив експерт. 

Він підкреслив, що подорожчання пального завдасть також удару по автомобільним перевезенням. 

"Це викличе зростання і вартості товарів та послуг, і інфляцію. А головне - що після кожного підвищення якісь з українських підприємств припиняють роботу, і багато з них вже не відновлять свою роботу після перемоги України. Тому ще раз наголошую: має бути запроваджений мораторій на підвищення як послуг державних монополій, так і податків до акцизних зборів до закінчення воєнного стану", - каже Гусак. 

Водночас він висловив переконання, що європейці віднесуться з розумінням до позиції України, адже наразі головна наша задача - зберегти економіку і перемогти. Таким чином, наразі ми можемо відтермінувати слідування європейським рекомендаціям, до яких відноситься у тому числі й питання підвищення акцизів. 

"Аргументи Україна має дуже потужні. Звісно, зараз треба зібрати більше коштів з економіки. Але головне при цьому - не вбити курку, яка зараз несе не те, щоб золоті яйця, але хоч якісь яйця. Нам потрібно дочекатися перемоги України, і тоді вести мову про виконання цих рекомендацій", - резюмував Гусак. 

Як відомо, Кабмін ініціює підвищення акцизів та пальне в Україні. Він передбачає, що ставка акцизу на бензини зросте до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельне пальне - до €330 за 1000 л (в 2,36 рази), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) - до €277,00 за 1000 л (в 5,32 рази).

Своєю чергою аналітики Нафторинку заявили, що у разі прийняття закону вже з 1 липня планується стрімке збільшення вартості пального на АЗС. Зокрема, бензини стануть дорожчими мінімум на 1,5 грн/л, дизпальне - на 2,0 грн/л.

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