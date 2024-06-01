Україна має відмовитись від подорожчання дизелю на час дії воєнного стану, - експерт

"Економіка України знаходиться у скрутному стані, і підвищення акцизів на пальне завдасть чергового удару по собівартості української продукції. Це ударить також по залізниці - на превеликий жаль, останнім часом зростає питома вага використання пального через російські удари по енергомережі України, адже доводиться частіше використовувати тепловози", - зауважив експерт.

Він підкреслив, що подорожчання пального завдасть також удару по автомобільним перевезенням.

"Це викличе зростання і вартості товарів та послуг, і інфляцію. А головне - що після кожного підвищення якісь з українських підприємств припиняють роботу, і багато з них вже не відновлять свою роботу після перемоги України. Тому ще раз наголошую: має бути запроваджений мораторій на підвищення як послуг державних монополій, так і податків до акцизних зборів до закінчення воєнного стану", - каже Гусак.

Водночас він висловив переконання, що європейці віднесуться з розумінням до позиції України, адже наразі головна наша задача - зберегти економіку і перемогти. Таким чином, наразі ми можемо відтермінувати слідування європейським рекомендаціям, до яких відноситься у тому числі й питання підвищення акцизів.

"Аргументи Україна має дуже потужні. Звісно, зараз треба зібрати більше коштів з економіки. Але головне при цьому - не вбити курку, яка зараз несе не те, щоб золоті яйця, але хоч якісь яйця. Нам потрібно дочекатися перемоги України, і тоді вести мову про виконання цих рекомендацій", - резюмував Гусак.

Як відомо, Кабмін ініціює підвищення акцизів та пальне в Україні. Він передбачає, що ставка акцизу на бензини зросте до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельне пальне - до €330 за 1000 л (в 2,36 рази), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) - до €277,00 за 1000 л (в 5,32 рази).

Своєю чергою аналітики Нафторинку заявили, що у разі прийняття закону вже з 1 липня планується стрімке збільшення вартості пального на АЗС. Зокрема, бензини стануть дорожчими мінімум на 1,5 грн/л, дизпальне - на 2,0 грн/л.