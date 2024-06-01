Украина должна отказаться от удорожания дизеля во время действия военного положения, - эксперт

"Экономика Украины находится в тяжелом состоянии, и повышение акцизов на горючее нанесет очередной удар по себестоимости украинской продукции. Это ударит также по железной дороге - к сожалению, в последнее время растет удельный вес использования горючего из-за российских ударов по энергосети Украины, ведь приходится чаще использовать тепловозы ", – заметил эксперт.

Он подчеркнул, что подорожание горючего нанесет также удар по автомобильным перевозкам.

"Это вызовет рост и стоимости товаров и услуг, и инфляцию. А главное - что после каждого повышения какие-то из украинских предприятий прекращают работу, и многие из них уже не возобновят свою работу после победы Украины. Поэтому еще раз подчеркиваю: должен быть введен мораторий на повышение как услуг государственных монополий, так и налогов в акцизные сборы до окончания военного положения", - говорит Гусак.

В то же время он выразил убеждение, что европейцы отнесутся с пониманием к позиции Украины, ведь главная наша задача - сохранить экономику и победить. Таким образом, мы можем отсрочить следование европейским рекомендациям, к которым относится в том числе и вопрос повышения акцизов.

"Аргументы Украины очень мощные. Конечно, сейчас нужно собрать больше средств из экономики. Но главное при этом - не убить курицу, которая сейчас несет не то, чтобы золотые яйца, но хоть какие-то яйца. Нам нужно дождаться победы Украины, и тогда вести речь об исполнении этих рекомендаций", - резюмировал Гусак.

Как известно, Кабмин инициирует повышение акцизов и горючее в Украине. Он предполагает, что ставка акциза на бензины вырастет до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельное топливо - до €330 за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) - до €277,00 за 1000 л (в 5,32 раза).

В свою очередь аналитики Нафторинка заявили, что в случае принятия закона уже с 1 июля планируется стремительное увеличение стоимости горючего на АЗС. В частности, бензины станут дороже минимум на 1,5 грн/л, дизтопливо - на 2,0 грн/л.