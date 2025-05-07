Україна має терміново почати консультації щодо відстрочки запровадження СВАМ, - експерт

Як відомо, СВАМ (транскордонний вуглецевий податок) вже почав діяти у ЄС, і він може бути застосований до експорту 15-17% української продукції, виробництво якої не відповідає європейським нормам. Загальні експортні втрати України, за оцінками, можуть перевищити 4,6 млрд доларів вже за кілька років. Але наразі українські підприємства не можуть вкладати значні кошти у модернізацію, адже Україна вже 10 років перебуває у стані війни.

"Щоб зменшити викиди, в наших галузях треба модернізувати виробництво. Для цього треба мільярди євро і багато років перебудови виробництва. Але ми 10 років у стані війни, і зараз у нас бомбардування кожного дня. Ти можеш вкласти в обладнання сотні мільйонів, а завтра прилетить ракета - і все треба починати заново. Тому зараз про модернізацію не йдеться – маємо дочекатися припинення вогню, нашої перемоги і гарантій безпеки", - пояснив Каленков.

Він висловив переконання, що європейці з розумінням поставляться до ситуації, адже Україна дійсно знаходиться в форс-мажорних обставинах, і юридично є всі умови для того, щоб застосувати для України статтю про відтермінування застосування СВАМ у грошовій формі для українських компаній.

"Україна має терміново почати консультації з Євросоюзом на предмет використання статті про форс-мажор для України. Тому що останні 10 років наші компанії повністю були позбавлені можливості інвестувати в свою модернізацію. Звісно, ми не сидімо на місці: вже зараз організується ринок торгівлі викидами. Але Україна, як і інші країни ЄС, повинна мати перехідний період. А коли стане членом ЄС - мати безкоштовні квоти та доступ до фінансування для модернізації, як це було з іншими європейськими країнами", - резюмував Каленков.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.