Украина должна срочно начать консультации по отсрочке введения СВАМ, - эксперт

Как известно, СВАМ (трансграничный углеродный налог) уже начал действовать в ЕС, и он может быть применен к экспорту 15-17% украинской продукции, производство которой не соответствует европейским нормам. Общие экспортные потери Украины, по оценкам, могут превысить 4,6 млрд долларов уже через несколько лет. Но сейчас украинские предприятия не могут вкладывать значительные средства в модернизацию, ведь Украина уже 10 лет находится в состоянии войны.

"Чтобы уменьшить выбросы, в наших отраслях надо модернизировать производство. Для этого надо миллиарды евро и много лет перестройки производства. Но мы 10 лет в состоянии войны, и сейчас у нас бомбежки каждый день. Ты можешь вложить в оборудование сотни миллионов, а завтра прилетит ракета - и все надо начинать заново. Поэтому сейчас о модернизации речь не идет - должны дождаться прекращения огня, нашей победы и гарантий безопасности", - пояснил Каленков.

Он выразил убеждение, что европейцы с пониманием отнесутся к ситуации, ведь Украина действительно находится в форс-мажорных обстоятельствах, и юридически есть все условия для того, чтобы применить для Украины статью об отсрочке применения СВАМ в денежной форме для украинских компаний.

"Украина должна срочно начать консультации с Евросоюзом на предмет использования статьи о форс-мажоре для Украины. Потому что последние 10 лет наши компании полностью были лишены возможности инвестировать в свою модернизацию. Конечно, мы не сидим на месте: уже сейчас организуется рынок торговли выбросами. Но Украина, как и другие страны ЕС, должна иметь переходный период. А когда станет членом ЕС - иметь бесплатные квоты и доступ к финансированию для модернизации, как это было с другими европейскими странами", - резюмировал Каленков.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.