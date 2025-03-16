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Україна має стимулювати підприємства до купівлі зеленої енергії, - експерт

Фото: Україна має стимулювати підприємства до купівлі зеленої енергії (pixabay)
Автор: Сергій Новіков

В Україні спостерігається низький попит на купівлю підприємствами гарантій походження, які є підтвердженням споживання зеленої електроенергії. Тому держава має запровадити стимули для більшого використання зеленої електроенергії в економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика ринку електроенергії ExPro Consulting Дарію Орлову.

За її словами, стартова ціна гарантій походження електроенергії коливається в межах 10-13 грн/МВт-г, на результативних аукціонах кінцева ціна реалізації зазвичай лишається на рівні стартової.

"Головною причиною такого низького попиту є відсутність стимулів для покупців. Фактично, зараз в Україні гарантії походження електроенергії не надають додаткових "бенефітів" для споживачів", - зазначає Орлова.

Вона розповідає, що, Україна знаходиться на початковому етапі впровадження механізму гарантій походження, тоді як на світовому ринку вже активно обговорюють більш вдосконалені механізми купівлі електроенергії з відновлюваних джерел.

"Попри запуск торгів та наявність перших учасників, акцептовані обсяги торгів зменшуються, а інтерес до механізму поки що обмежений", - підкреслює Орлова.

Аналітик також вважає, що ключовими факторами для розвитку ринку можуть стати додаткові стимули для бізнесу, розширення регуляторних вимог, а також інтеграція України в міжнародні механізми гарантій походження.

Раніше в ДП "Гарантований покупець" прогнозували низький попит на купівлю гарантій походження на зелену електроенергію. 

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