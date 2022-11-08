Україна має стати лідером переформатування світового порядку, - Тимошенко

Де-факто Україна сьогодні є лідером вільного світу. Цю позицію ми заслужили своїми колосальними жертвами, мужністю, стійкістю та перемогами. Новий світовий порядок після цієї війни обов’язково будуть писати переможці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Ця війна показала, що ядерна зброя безумовно є системою стримування, але найдієвішою та найсильнішою системою стратегічного стримування будь-яких війн є колективні системи безпеки, які після цієї війни мусять бути максимально розширені", - заявила Тимошенко.

Вона наголосила, що демократичні, вільні країни, які з певних політичних причин, як, наприклад, Україну у 2018 році, не пускали в НАТО, не можуть і далі залишитися за межами колективних систем безпеки.

"НАТО мусить припинити бути елітарним закритим клубом для обраних. Натомість має стати глобальною системою безпеки для всіх вільних країн. Водночас сьогодні для всього світу є очевидним, що ні ООН, ні ОБСЄ зараз не виконують своїх головних функцій щодо збереження миру на планеті. Це означає що ООН мусить бути докорінно реформована", - запевнила політик.

Тимошенко переконана: система безпеки та колегіального управління процесами миру сьогодні не діє так, як повинна була б. Потрібно все докорінно перезавантажувати.

"Україна точно має стати лідером переформатування світового порядку для того, щоб більше не було воєн, насилля та переділу кордонів силою зброї", - упевнена Тимошенко.